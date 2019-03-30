Захарова заявила, что РФ четко обозначила цель визита военных специалистов в Венесуэлу

Москва, 30 марта. Российские власти четко обозначили цель визита военных специалистов в Венесуэлу. Об этом в субботу сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российская сторона четко обозначила цель прилета своих специалистов в Каракас. Ни о каких «воинских контингентах» речь не идет. Соответственно, абсолютно безосновательны домыслы насчет проведения Россией в Венесуэле неких «военных операций», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что Соединенные Штаты пытаются приписать России планы, которые Вашингтон сам же и вынашивал. В МИД РФ также поинтересовались у США, что в соседней Колумбии делают американские военные инструкторы и почему Америка начала зазывать в НАТО Бразилию — еще одного соседа Венесуэлы.

Российские дипломаты напомнили, что в начале марта американские политики ясно дали всему миру понять, что по-прежнему придерживаются колониальной «доктрины Монро», согласно которой все Южной Америке отводилась роль «заднего двора» США. При этом Вашингтон забывает, что Устав ООН прямо запрещает вмешательство во внутренние дела другого государства.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных специалистов, заявил, что Москва и Каракас выстраивают взаимодействие на законных основаниях.

В январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Однако Россия, Китай и ряд других государств осудили госпереворот в Венесуэле. На сторону законного лидера встала и армия Венесуэлы.