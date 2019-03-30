МИД РФ призвал США прекратить душить экономику Венесуэлы

Москва, 30 марта. Москва рекомендует США прекратить угрозы в адрес Венесуэлы и не душить экономику страны. Соответствующий комментарий представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД РФ призвал прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне, «открыто попирая международное право».

«Призываем все венесуэльские политические силы, ставящие интересы родины выше собственных амбиций, к диалогу», — подчеркивается в комментарии.

Также ведомство сообщает о готовности содействовать в налаживании диалога.

Напомним, протестные акции начались в Венесуэле в конце января, спикер парламента страны Хуан Гуайдо назвал себя и.о. президента латиноамериканской страны. США и ряд государств ЕС поддержали лидера оппозиции. Однако конституционный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США». Действующего главу государства поддержали Россия, Китай, Куба, Мексика.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что может обсудить положение дел в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом глава США встретился с супругой оппозиционера Хуана Гуайдо.

Отметим, глава российского МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что попытка организовать государственный переворот в стране является неприкрытым вмешательством в дела республики со стороны Соединенных Штатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно заявляла, что Россия и Венесуэла взаимодействуют в рамках закона, а заявление о «военном вторжении» РФ в республику являются политически ангажированным.