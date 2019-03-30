Российский технополис «Эра» отключит электроэнергию в рамках акции «Час Земли»

Москва, 30 марта. Расположенный в Анапе российский военный технополис «Эра» присоединится к экологической акции «Час Земли» и на время отключит электроэнергию. Об этом в субботу сообщило министерство обороны РФ.

«Более 100 альтернативных источников энергии, внедренных в инфраструктуру первого военного иннограда, поддержат системы жизнеобеспечения на время участия в акции «Час Земли». Все технологии энергосбережения на территории технополиса «ЭРА» российского производства», — говорится в официальном сообщении.

Представители военного ведомства отметили, что на территории технополиса расположены ветрогенераторы и солнечная электростанция, которые подключены к специальным накопителям, резервирующим электроэнергию на случай отключения основных источников питания.

Как сообщает телеканал 360, власти Московской области 30 марта отключат подсветку некоторых зданий и памятников во время «Часа Земли». Кроме того, в предпоследний день марта, в 20.30, будет отключена подсветка Кремля и еще более двух тысяч зданий Москвы.