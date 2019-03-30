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ВСУ привели подразделение в Донбассе в высшую степень боеготовности

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ВСУ привели подразделение в Донбассе в высшую степень боеготовности

Донецк, 30 марта. ВСУ привели подразделения в Донбассе в высшую степень боеготовности. Соответствующий приказ отдал командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Донецкое агентство новостей.

Спикер управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонов подчеркнул, что усиление связано с выборами президента на Украине, которые пройдут 31 марта. Он заметил, что военным запретили общаться со СМИ, чтобы не была разглашена информация о проведении скрытой агитации за Петра Порошенко.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы украинского государства претендует 39 кандидатов.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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