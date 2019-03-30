Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Москва, 30 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, 135 тысяч человек отправятся на службу в армию. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет будет осуществляться в период с 1 апреля по 15 июля. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», в армию будут призваны 135 тысяч человек​​​.

«Осуществить <...> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — подчеркивается в тексте документа.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал о весеннем призывы. Он напомнил, что весенний призыв начинается в России 1 апреля, его проведут в 83 субъектах РФ. Также он сообщил об отсрочке от армии для обучения в школе и по программам среднего профессионального образования и магистратуры.