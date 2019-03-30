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Стиви Никс второй раз внесли в Зал славы рок-н-ролла

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Стиви Никс второй раз внесли в Зал славы рок-н-ролла

Нью-Йорк, 30 марта. Американская певица Стиви Никс стала первой женщиной, дважды внесенный в так называемый Зал славы рок-н-ролла — музей самых влиятельных рок-музыкантов мира. Торжественная церемония состоялась в субботу в Нью-Йорке.

Сама же певица отметила, что своим примером она открывает двери в мир рок-н-ролла для всех талантливых женщин. Отметим, что помимо Никс в Зал славы рок-н-ролла были включены британские группы The Cure, Def Leppard, Radiohead, The Zombies и Roxy Music, а также американская певица Джанет Джексон.

Отметим, что впервые Никс была внесена в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году, когда она выступала в составе Fleetwood Mac. За свою долгую карьеру 70-летняя певица записала девять студийных альбомов и один концертный. Суммарно певица продала около 30 млн записей по всему миру. Ранее сообщалось, что Radiohead и Depeche Mode могут попасть в Зал славы рок-н-ролла.

Автор: Антон Соколов
Источник: Associated Press
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