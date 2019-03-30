Россия встречает «Час Земли» | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

«Час Земли»
Вся, без преувеличения, планета затаилась в ожидании масштабной акции — «Час Земли». Ежегодно Всемирный фонд дикой природы призывает людей задуматься о проблемах экологии и экономии природных ресурсов. В прошлом году мероприятие объединило два миллиарда человек более чем в 150 странах мира. Среди них и Россия. Например, для нашей столицы участие становится юбилейным, уже десятым с 2009 года. В 20:30 ровно на один час свет выключают около двух тысяч зданий Москвы, в том числе и Кремль:
«Климат меняется и меняется он по нашей с вами вине. И, конечно, многие действия человека способны как минимум приостановить вот эти изменения, которые сегодня идут в природе. К тому, чтобы все-таки понимать, что мы не одни на этой земле, и нам нужно что-то делать для того, чтобы жить в гармонии вместе с этой планетой и вместе с тем миром, в котором мы находимся», — Юрий Сочнев, директор по коммуникациям Всемирного Фонда защиты дикой природы.
Казалось бы, что может решить один час. Но организаторы уверены: блэкаут вовсе не нацелен на реальную экономию электричества. Зато обращает внимание на проблемы, которые, может, не актуальны сейчас, но заявят о себе в будущем. И конечно же, насильно отключать свет никто не будет, но активисты надеются на солидарность горожан. Хотя некоторые страны к акции уж точно отнесутся скептически. Особенно Венесуэла, где своеобразный «Час Земли» проходит уже целый месяц.
20-я акция «жилетов»
А во Франции сегодня «торжественный» юбилей. В городах страны проходит уже 20-я по счету акция «желтых жилетов». И хотя большая часть из них, как обычно, настроена мирно, власти настроены более чем серьезно: на улицы вышли около 12 тыс. полицейских. Опасаясь погромов, в столице перекрыты несколько крупных районов, в том числе Елисейские поля. А ведь прошлая акция насчитывала более 40 тыс. человек и, видимо, по случаю юбилея сегодня собралось не меньше. Протесты начались с ноября прошлого года — недовольство граждан вызвал значительный рост цен на топливо в стране. И, несмотря на уступки президента Эммануэля Макрона, требования демонстрантов росли с каждой неделей — вплоть до кардинальных реформ, никак не связанных с энергетикой и отставки главы государства. Эти лозунги по-прежнему звучат на улицах. Причем светоотражающие жилеты, которые есть у каждого водителя, стали символом движения не только во Франции, но и в других странах. На вооружение его взяли, например, в Великобритании и даже в далекой Канаде, где активисты тоже выразили свои претензии к правительству. Интересно и то, что митинги, по сути, проходят без ярко выраженных лидеров и не связывают себя с какими-либо партиями. Участниками акций по всему миру стали уже сотни тысяч человек. И, судя по всему, даже спустя полгода не намерены останавливаться.
Первый полет Ил-112В
Ил-112В выполнил первый испытательный полет Задачей Ил-112В станет транспортировка грузов Тем временем Россия празднует серьезный успех в авиационной промышленности. Новейший Ил-112В выполнил первый полет на аэродроме в Воронеже — пока лишь испытательный. Это первый военно-транспортный самолет со времен СССР, построенный в нашей стране буквально с нуля. И теперь перед конструкторами стоит серьезная задача: подготовить его к серийному выпуску. Который, похоже, станет едва ли не историческим для российского авиастроения. Почему — выяснил корреспондент Федерального агентства новостей:
«Я думаю еще 5–7 лет, и мы избавимся от зависимости от западных машин в полном объеме, особенно это будет касаться транспортной авиации. Ну а в будущем нужно будет избавляться от самолетов Boeing и Airbus. Хотя бы процентов на 70%, как это было раньше, во времена Ту-134 и Ту-154. Сейчас же наш авиапром работает, и это очень большой положительный шаг», — сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.
Удастся ли России избавиться от зарубежного авиапарка, покажет время. Пока модификации Ил-112В для гражданских целей только планируются. Сейчас же он рассчитан на перевозку небольших партий вооружения и техники, а также десантного состава до 40 человек. Воздушное судно способно использовать аэродромы как с искусственным, так и грунтовым покрытием. К слову, на вооружении ВКС до сих пор состоят «ветераны» Ан-24 и Ан-26, но к 2032 году подавляющее их большинство уйдет на заслуженную пенсию. Так что самые важные шаги отечественной авиации еще только предстоит сделать.