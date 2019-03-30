Главные новости 30 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 30 марта.

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью Российской Федерации. Почему Сербия не признает Крым частью России.

В условиях общей напряженности и тотальной милитаризации нельзя исключать возможность военного конфликта между Россией и США. Соловьев объяснил американцу, что будет, если США ударят по российским военным в Сирии.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку, которая была допущена создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вашингтоне. Эксперт объяснил ошибку ЦРУ в призыве русскоговорящих на службу.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заступился за Алексея Навального, заявив, что в Санкт-Петербурге не было встречи между блогером и бизнесменом Евгением Пригожиным. Ходорковский попытался «отмазать» Навального, уличенного в шантаже Пригожина.

Водитель троллейбуса скончался после драки с пассажиром. Следователи начали проверку по данному факту. Водитель троллейбуса погиб в драке с пассажиром в Казани.

Аналитики сообщили об увеличении доли неликвидных квартир в столице. За последние два года этот показатель вырос с 8% до 20%. В московских новостройках увеличилась доля неликвидных квартир.

Бывший супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился к адвокатам для того, чтобы защитить себя от обвинений в причастности к смерти певицы. Соответствующее сообщение опубликовала в своем профиле в Instagram Екатерина Гордон. Экс-супруг Началовой нанял адвоката для защиты от обвинений в ее смерти.

В Сети обсуждают ошибку, допущенную рекламным отделом ЦРУ, — в метро Вашингтона появился плакат, призывающий вступить в ряды разведывательного управления. ЦРУ допустило ошибку в рекламном плакате на русском языке.

Болгария не планирует размещать военно-морские базы НАТО. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов. Болгария отказалась размещать на своей территории базы НАТО.

На Воронежском авиазаводе назвали причину переноса первого испытательного полета Ил-112В. Стала известна причина переноса первого испытательного полета Ил-112В.