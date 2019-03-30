Появилось видео с места обрушения фасада дома в Саратове

Саратов, 30 марта. Серьезное ЧП произошло в Саратове: фасад четырехэтажного жилого дома частично обрушился. Об сообщает СУ СК РФ по региону.

Обрушение на улице 50-летия Октября произошло в субботу в 11.00. Жильцов дома незамедлительно эвакуировали, информации о пострадавших, к счастью, не поступало.

В настоящее время сотрудники СУ СК проводят доследственную проверку, на место ЧП выезжал глава Саратова Михаил Исаев, который дал поручение выяснить все обстоятельства и причины случившегося, отмечает «360». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в середине марта стена четырехэтажного дома частично обрушилась в жилом доме Саратова, инцидент произошел в доме номер три по улице Измайлова.