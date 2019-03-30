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Игнатьев оценил победу «Локомотива» над «Динамо»

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Игнатьев оценил победу «Локомотива» над «Динамо»

Москва, 30 марта. Бывший главный тренер сборной России, многолетний помощник нынешнего наставника «Локомотива» Юрия Семина Борис Игнатьев прокомментировал Федеральному агентству новостей результат матча 21-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники одержали победу над «Динамо» 1:0.

«Я бы не сказал, что игра была важна главным образом для «Локомотива». Конечно, они сейчас в группе лидеров и им необходимо побеждать, чтобы бороться дальше. Но и «Динамо» сейчас в том положении, когда очки необходимы, потому что нужно отвоевать место под солнцем и обезопасить себя от вылета. По этой причине игра получилась очень напряженной», — рассказал специалист.

По его словам, победа «железнодорожников» закономерна.

«Думаю, что «Локомотив» наиграл на победу, но она далась команде очень тяжело. Футбол получился крайне энергозатратным: и физически, и нервно. Кроме того, если не ошибаюсь, 9 футболистов «Локомотива» вернулись с матчей сборной, и это было проблемой. Фарфан, насколько понимаю, не вышел на поле по этой причине», — пояснил тренер.

Он также подчеркнул, что для наставника московской команды Юрия Семина важно добиться положительного результата не только в чемпионате, но и в Кубке России — уже в среду железнодорожники сыграют первый матч 1/4 финала против «Ростова».

«Придется приложить много усилий для того, чтобы успеть восстановиться к кубковому матчу. Семин такой, что для него нет проходных матчей. Он хочет побеждать в каждой игре. Каждый матч важен для него. Уверен, что бы мы сейчас не обсуждали о приоритетах команды в различных турнирах, он поставит цель добиться максимума в обоих», — считает Игнатьев.

«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Победа позволила команде подняться на вторую строчку и сократить отставание от «Зенита» до 3 очков. При этом у петербуржцев, ровно как и у находящегося теперь третьим ЦСКА, игра в запасе.

Автор: Константин Тихов
Источник: Федеральное агентство новостей
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