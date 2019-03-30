Сирия, 30 марта. Боевики задержали семь учителей в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. При взрыве в городе Ракка пострадали местные жители. Пять курдских бойцов были убиты в результате теракта в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков на северо-западе Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала семь учителей в северо-западной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА в демилитаризованной зоне на границе Хамы и Латакии.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): уничтожили «спящую ячейку» ИГ1 в иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что жители Северо-западного Алеппо продолжают подвергаться гонениям со стороны оккупантов. Так, стало известно, что два дня назад радикалами вооруженной оппозиции, контролирующими данные территории, были задержаны семь учителей, в том числе пять женщин. Инцидент произошел во время рейда исламистов в поселениях Сулейман Аль-Халаби и Салех Аль-Али, расположенных недалеко от города Аль-Ашрафия. Местонахождение похищенных гражданских лиц до сих пор не было установлено.

Между тем в городе Аль-Баб, оккупированном джихадистами протурецких вооруженных формирований, прошли демонстрации, в рамках которых митингующие осудили присутствие «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе Тель-Рифата. Напомним, город находится на севере от Алеппо на линии соприкосновения сил «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдов. В первой половине дня здесь отмечались вооруженные стычки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информагентство DeirEzzor24 обнародовало данные о количестве жертв взрыва автомобиля в городе Дибан, который произошел сегодня утром. Стало известно, что в результате инцидента были убиты пять бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). В установке бомбы по-прежнему подозреваются террористы «Исламского государства»1. Напомним, в последнее время число вылазок боевиков террористической группировки в зонах контроля курдских сил заметно участилось, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о якобы достижении полной победы над ИГИЛ1.

Провинция Ракка

Поступила информация о новом взрыве в административном центре региона. По данным военного источника в сети Twitter (Mohamadothman1o), разорвалась одна из мин, заложенных террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. В результате взрыва трое рабочих, занимавшихся расчисткой улиц от обломков зданий, большинство из которых были разрушены во время бомбардировок ВВС международной коалиции, получили ранения. СВУ детонировало в районе Аль-Истикляль, находящемся на северо-западе Ракки. Таким образом, проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF) до сих пор пренебрегают работой по очистке города от мин, оставленных джихадистами, несмотря на то, что с момента «освобождения» Ракки прошло порядка полутора лет.

Провинция Хама

Боевики террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», подконтрольного «Джебхат Ан-Нусре»1***, продолжают провоцировать вооруженные столкновения с правительственными войсками. Военный источник в сети Twitter (SophiaHammer3) сообщает о том, что исламисты открыли огонь по мирным поселениям, расположенным недалеко от границы между провинциями Хама и Латакия. В ходе обстрела джихадисты задействуют минометы и ракеты. Сведения о возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент уточняются. Как известно, данные территории входят в демилитаризованную зону, в границах которой действует режим тишины, однако это не останавливает боевиков от проведения атак.

Ирак

Появились первые сведения о результатах спецоперации ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» в провинции Аль-Анбар. Согласно информации Twitter-канала (TomtheBasedCat), бойцы Сил народной мобилизации обнаружили одну из «спящих ячеек» «Исламского государства» в районе административного центра провинции — города Рамади. В ходе развернувшихся столкновений один из террористов был ликвидирован, еще один взят в плен. Напомним, о начале боев на данных территориях сообщалось несколькими часами ранее. Радикалы террористической группировки все еще представляют серьезную угрозу для страны, несмотря на то, что об уничтожении ИГИЛ как квазиобразования было объявлено еще в конце 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)