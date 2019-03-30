Козак объяснил, почему правительство отказалось от «умных счетчиков» газа

Москва, 30 марта. Правительство России отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газа. Об этом в субботу заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, экспертиза экономистов показала, что установка «умных счетчиков» обойдется государству в слишком большую сумму, компенсировать которую пришлось бы за счет повышения коммунальных тарифов. Поэтому в итоге кабмин решил отказаться от этой идеи.

При этом Козак отметил, что в будущем, когда технология «умных счетчиков» подешевеет, власти вновь могут вернуться к этому вопросу.

«Посчитали, оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов мы отказались от этой идеи. Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — пояснил зампредседателя правительства, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в декабре прошлого года министерство энергетики России поддержало планы по внедрению «умных счетчиков» газа. В правительстве рассматривали возможность возложить обязанности по установке и проверке счетчиков на газораспределительные организации. Взамен государство готово было компенсировать затраты на установку и обслуживание приборов.