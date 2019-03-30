Почему Макрон и остальная Европа осудили США за перенос Голанских высот из Сирии в Израиль

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с решением своего американского коллеги о признании Голанских высот как части израильской территории. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца. Почему даже Европа не поддерживает данный шаг Вашингтона? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению лидера Франции, подобные действия Соединенных Штатов противоречат международному законодательству. Кроме того, это решение вскоре может спровоцировать новую волну нестабильности в ближневосточном регионе, добавил Макрон.

Напомним, 25-го марта глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, тем самым на официальном уровне признав оккупированные Тель-Авивом Голаны частью еврейского государства. Данное действие вызвало критику множества других стран, в частности — из числа союзников США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобный шаг Вашингтона осознанной демонстрацией своей вседозволенности.

Представитель Генсекретаря ООН Фархан Хак также подтвердил неизменность позиции организации по вопросу статуса высот. Он напомнил про ряд резолюций Совбеза, в которых данный горный район назван незаконно аннексированным Израилем. Представители дипломатии Евросоюза тоже выразили свое категорическое несогласие с позицией Соединенных Штатов по данному вопросу.

Почему же бывшие безусловные союзники теперь отворачиваются от американцев? Независимый журналист и политолог Александр Асафов предположил, что «они боятся стать следующими». Незаконное вмешательство в дела других стран, в том числе военное, уже давно стало традиционной частью внешней политики США, и вскоре их жертвой легко мог бы стать кто-то из Западной Европы, заметил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«Абсолютное обесценивание международного права американцами серьезно беспокоит их вчерашних союзников. И эта ситуация, и иранская ядерная сделка, и ряд заключенных и тут же разорванных по инициативе Штатов договоренностей с Китаем создают понимание у их партнеров, что сегодня это может быть противоправное решение по далеким Голанским высотам или в отношении Венесуэлы, но уже завтра подобные меры могут быть применены и к странам ЕС. Например, если они откажутся покупать дорогой сжиженный природный газ у США. Это осознание сейчас есть и у Макрона, и у канцлера Германии Ангелы Меркель», — подчеркнул наш собеседник.

История с последовательной поддержкой Израиля Соединенными Штатами, даже в совершенно далеких от буквы закона ситуациях, также не находит понимания среди государств Западной Европы.

«Этот проект, как его иногда называют — проект Джареда Кушнера, (зятя и советника Трампа — прим. ФАН) подразумевает последовательную поддержку еврейского государства, причем даже в тех вопросах, по которым у остального международного сообщества сформулирована диаметрально противоположная позиция. Это направление расширяется по мере приближения новой президентской кампании Трампа. Поэтому раньше был перенос посольства в Иерусалим, а теперь признание оккупированных Голан. Свое влияние мог также оказать советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который является многолетним руководителем Общества израильско-американской дружбы», — предположил политолог.

Однако в противоправном признании Голанских высот за еврейским государством у американцев, конечно, есть и свой личный интерес, также добавил Александр Асафов.

«Соединенным Штатам нужен хаос в Сирии и постоянное поддержание в регионе очагов нестабильности. Но «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) уничтожено, и потому они готовы поддержать Тель-Авив с тем, в частности, чтобы хотя бы он продолжал постоянно подогревать обстановку своими агрессивными бомбардировками. То есть американцы оказывают помощь своему региональному союзнику, тем самым мотивируя его на дальнейшие разрушительные действия, который могут привести к новой эскалации на Ближнем Востоке», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.