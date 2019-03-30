Стало известно, когда россияне перейдут на электронные ПТС

Москва, 30 марта. Переход на электронные паспорта транспортных средств запланирован на ноябрь 2019 года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на экономическом форуме в Красноярске.

Он рассказал, что Минпромторг готовится к переходу уже не один год. Это необходимо будет сделать в соответствии с совещаниями ЕАЭС, заметил Морозов.

«В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства», — сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнило список электронных госуслуг. Теперь на соответствующем сайте можно узнать информацию из электронных паспортов транспортных средств (ПТС) и государственных информационных систем в сфере образования.

Напомним, согласно новым правилам, введенным министерством внутренних дел РФ, в России с началом 2019 года изменяется порядок государственной регистрации автомобилей. В частности, россияне получили право ставить машины на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.