СМИ узнали о ядерной сделке, которую Трамп предложил лидеру КНДР

Москва, 30 марта. СМИ узнали подробности переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме. Как оказалось, американский лидер предложил коллеге так называемую ядерную сделку.

Как пишет Reuters, во время переговоров гостинице «Метрополь» в Ханое Трамп предложил лидеру КНДР полностью отказаться от ядерного оружия. Взаимен Вашингтон дал согласие на снятие санкций с Северной Кореи.

Как предположили СМИ, автором инициативы, скорее всего, выступил советник по национальной безопасности Джон Болтон. Отмечается, что он уже неоднократно выступал с подобными предложениями. В Белом доме, вероятно, предвидели ответ северокорейского лидера.

Ким Чен Ын отказался от предложения. По мнению авторов материала, он учитывал судьбу Ливии, которой во времена Муаммара Каддафи США сделали аналогичное предложение. Спустя время при поддержке Вашингтона в стране произошел переворот, а сам Каддафи жестоко убит.

Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться, поэтому переговоры во Вьетнаме не привели к результату. Это было прогнозируемо в США, поэтому Трамп отказался ввести новые санкции против Пхеньяна, пишет Infox.ru.

Заместитель главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи ранее заявила, что руководство КНДР обдумывает решение о приостановке переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, саммит глав США и КНДР прошел 27 и 28 февраля в столице Вьетнама. Уже 1 марта Цой Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын может отказаться от диалога с Вашингтоном.