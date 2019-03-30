Бутина мечтает после освобождения съездить в деревню и поздравить бабушку

Россиянка Мария Бутина с июля 2018 года находится под стражей в американской тюрьме штата Вирджиния. Семья ждет, что она окажется на свободе уже в течение следующего месяца — на 26 апреля назначен суд и оглашение приговора, после которого следствие готово отпустить россиянку домой.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека, российский правозащитник Александр Ионов рассказал Федеральному агентству новостей, кого стоит благодарить за возвращение Бутиной и в каком она настроении в ожидании суда.

«На 26 апреля назначен суд, и есть очень высокие шансы, что она выйдет на свободу и вернется на родину, — рассказал ФАН Александр Ионов. — Она уже мечтает поскорее вернуться, отпраздновать день рождения мамы и бабушки, съездить к себе в деревню. Все ее мысли о том, чтобы быстрее вернуться в Россию».

По словам правозащитника, который все эти месяцы находится на связи с Марией, девушке разрешают общаться с сестрой, мамой и отцом по телефону. Внутри тюрьмы Александрии (штат Вирджиния) Бутина также спокойно общается с другими заключенными, даже помогает соседям по тюремному блоку готовиться к экзаменам по математике для аттестата грамотности и зрелости. Как утверждает Ионов, никаких претензий со стороны Федерального бюро тюрем к Бутиной нет, опасаться провокаций в последний момент перед решающим судом тоже вряд ли стоит.

«Она активно занимается в зале на беговой дорожке, на велотренажере, — рассказал он после недавней беседы с Марией. — Говорит, что похудела немного, потому что не может есть тюремную еду. Это рацион, очень непривычный для русского человека, — если так питаться, можно быстро пополнеть и заработать проблемы с внутренними органами и эндокринной системой. Там еда с большим содержанием жиров, печенье, арахисовое масло, так что Маша предпочитает заказывать еду в магазине».

В декабре 2018 года Федеральное агентство новостей рассказывало, что семье Марии Бутиной не удалось выплатить 15 млн рублей на работу адвоката до нового года из общего долга, который составлял на тот момент 30 млн рублей. Помощью в сборе денег на защиту россиянки занимался в том числе собеседник ФАН.

«Не будет никаких побед в вашем деле, если адвокат приставлен по назначению либо у него нет должного опыта и возможностей — в этом случае на 90% ждите тяжелых последствий решения по делу, которое он ведет. И наоборот: благодаря работе адвокатов Бутиной, из материалов дела судом и прокуратурой убраны статьи, обвиняющие ее в шпионаже, осталась только статья, обвиняющая ее в работе незарегистрированным иностранным агентом, — рассказывал Ионов ФАН в декабре 2018 года. — Но адвокат в США — это очень дорого, от 300 до 750 долларов за час работы. Адвокатам Бутиной мы сейчас должны выплатить полмиллиона долларов, потому что подписали определенные обязательства перед ними и теперь собираем средства».

Нужную сумму не удалось собрать до сих пор, сообщил правозащитник в разговоре с ФАН. Долг перед адвокатами составляет уже 40 млн рублей, и, по словам Ионова, только благодаря их бескорыстной работе Мария вернется домой.

«Роберт Дрисколл — очень хороший парень, он с пониманием отнесся к семье Бутиных и больше всего помог в их деле, — рассказал собеседник агентства. — Если бы не он, Маша села бы в американскую тюрьму надолго. После ее возвращения мы совместно с семьей продолжим сбор средств, чтобы оплатить его работу».

Добавим, что самого правозащитника за активную помощь в деле Бутиной американское издание The Atlantic даже записало в «кремлевские агенты» и, пользуясь случаем, навешало на него разнообразные обвинения на любой вкус.

«Они извращают любую помощь, — прокомментировал Ионов. — Над этой статьей посмеялись даже американские журналисты, и она не получила распространения».

Напомним, Марию Бутину задержали в июле 2018 года на территории США и обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента, за это ей грозило до 15 лет тюрьмы. Президент Владимир Путин во время пресс-конференции с российскими журналистами заявил, что Марии Бутиной не в чем признаваться американским спецслужбам, так как она не выполняла заданий госорганов РФ. Представитель МИД Мария Захарова назвала девушку политической заключенной и «жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии».

В середине декабря 2018 года Бутина согласилась пойти на сотрудничество со следствием и подтвердить предъявленное ей обвинение — согласно ему, она якобы пыталась завести сеть контактов в американских политических кругах. В России отреагировали на признание Бутиной с сочувствием: было известно, что девушка находится в американской тюрьме в невыносимых условиях по 22 часа в одиночной камере, кормят ее раз в день.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутина признала вину под давлением.

«Хваленое американское правосудие в деле Бутиной — это пример современной политической инквизиции, — сказал российский политик. — Ее сломали. В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик».

То же самое предположил другой российский заключенный — Виктор Бут, которому, к сожалению, хорошо известны условия содержания в американских тюрьмах.

«Посмотрите, все те инструменты, которые попробовали на мне, они теперь пробуют на всех — моральное уничтожение, запугивание. Теперь они распространяют это на других заключенных, — высказался он. — В таких условиях тяжело выстоять тот натиск и то психологическое давление, которое на нее [Марию] оказывается. Я считаю, раз она это выбрала, ей с этим жить. Я не говорю, что она сломалась, я говорю, что ее сломали. Ей решать, у нее впереди жизнь. Я хочу пожелать ей скорейшего возвращения на родину».

Бутину ждут в России в конце апреля — начале мая, но, повторим, она вернется только благодаря адвокатам, чьи услуги до сих пор не оплачены.

«Я от имени Марии и всех ее защитников благодарю тех, кто уже оказал помощь в этой победе, в том, чтобы переломить ситуацию и помочь гражданке России, которая оказалась в очень тяжелых условиях, — сказал ФАН Александр Ионов. — Мы просим бизнесменов, политиков и всех, кому не безразлична судьба Марии, присоединиться в сборе средств на оплату работы американских адвокатов».

Напомним, отец Марии Валерий Бутин создал благотворительный фонд ее имени, через него можно помочь девушке.