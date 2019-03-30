Сирия, 30 марта. Еще один ребенок скончался в курдском лагере для беженцев «Аль-Хол» в Хасаке. В Африне участились похищения людей боевиками с целью получения выкупа. В Хасаке произошла авария на одном из нефтяных месторождений, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили попытку исламистов проникнуть на свои позиции недалеко от Аль-Латамины на севере Хамы.

Курды: продолжают проводить антинародную политику в Ракке; спровоцировали аварию на одном из нефтяных месторождений в Хасаке.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): приступили к новой спецоперации по поиску «спящих ячеек» ИГ1 в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Алеппо

Поступают данные о возросшем числе похищений мирных жителей в кантоне Африн, территории которого находятся под контролем протурецких вооруженных формирований. Военный источник в сети Twitter (dana_alboz) заявляет, что боевики похищают людей с целью получения выкупа. Отмечается, что по большей части исламистов интересуют те, кто владеет фермерскими хозяйствами. Гражданских лиц задерживают прямо на контрольно-пропускных пунктах радикалов. Напомним, несколько часов назад также появились сведения о притеснениях джихадистами курдского населения. Как известно, ситуация усугубилась после того, как на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР) были вывезены исламисты, ранее оккупировавшие территории юго-западной Сирии — провинций Дамаск, Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Salah_Addin) заявляет о том, что конфликт между арабским населением и курдскими вооруженными формированиями в Ракке продолжает обостряться. По данным Twitter-канала, так называемые органы административного управления, подконтрольные «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), притесняют коренных жителей. Напомним, гражданские лица неоднократно организовывали митинги, требуя передать все территории, оккупированные проамериканскими отрядами, под контроль законного правительства Сирии. Наиболее масштабные акции протеста, в ходе которых демонстранты жгли флаги оккупантов, прошли в Ракке и Дейр-эз-Зоре в феврале.

Провинция Хама

Боевики исламистских бандгрупп, занимающие северные районы провинции, в очередной раз совершили попытку проникновения в зону контроля Сирийской арабской армии (САА). По сведениям Telegram-канала (SyrianArabNewsAgency), правительственные войска уничтожили группу джихадистов, которая попыталась незаметно пробраться на территорию, подконтрольную САА в районе города Аль-Латамина. Силам Башара Асада удалось пресечь вылазку радикалов. На данный момент никаких данных о возможных потерях сторон в живой силе или военной технике не поступало. Таким образом, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что на одном из нефтяных месторождений, находящихся недалеко о города Маабид на оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях, произошла авария. Это в свою очередь повлекло за собой затопление одной из улиц населенного пункта нефтью. Никакой информации о возможных пострадавших пока не поступало. Военные эксперты уверены, что поломка произошла по причине нарушения технологий добычи нефти курдами. Ранее неоднократно появлялись свидетельства того, что курдские радикалы незаконно вывозят топливо из Сирии, что подтверждалось снимками со спутников.

Между тем новь поступают данные о гибели ребенка в курдском лагере для беженцев «Аль-Хол». Как передает военный источник в сети Twitter (SyrianReporters), младенец скончался из-за отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи, что говорит о продолжающемся ухудшении гуманитарной обстановки в пункте временного размещения.

Ирак

Проправительственные иракские Силы народной мобилизации приступили к началу новой спецоперации в целях выявления и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Twitter-канал (IraqiSpringMC) заявляет о том, что обыски пройдут в пустынных районах провинции Аль-Анбар, которая была зачищена от террористов в последнюю очередь. Напомним, несмотря на то, что с момента объявления о полном освобождении страны от ИГИЛ1 прошло уже больше года, некоторым радикалам до сих пор удается сохранять военное присутствие в Ираке, осуществляя подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)