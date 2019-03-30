Мэй проведет четвертое голосование по Brexit

Лондон, 30 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе намерена в четвертый раз поднять в парламенте вопрос об условиях выхода страны из состава Евросоюза.

По словам Мэй, если депутаты и в этот раз отклонят проект сделки по Brexit, она может назначить досрочные парламентские выборы.

«Боюсь, что мы достигаем предела по этой процедуре в Палате общин», — подчеркнула глава британского правительства.

Отметим, что британские депутаты уже трижды отклоняли проект Мэй по условиям выхода Великобритании из ЕС. Камнем преткновения стал пункт, который сохраняет за Ирландией свободный доступ на европейский рынок на весь переходный период после Brexit — то есть, до декабря 2020 года. Парламентарии считают, что это положение по сути нивелирует Brexit и идет вразрез с волей британцев.

Как сообщает телеканал 360, Мэй рассчитывает на то, что парламент примет условия сделки, и Лондону не придется переносить сроки своего выхода из Евросоюза. Брюссель же больше склоняется к «жесткому» варианту Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без ратифицированного договора.