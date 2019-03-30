Японские кардиологи рассказали о причинах частых ночных походов в туалет

Токио, 30 марта. Японские ученые выяснили, почему некоторые люди постоянно просыпаются в ночное время суток от неудержимого желания сходить в туалет.

Кардиологи на конференции JCS 2019 в Йокогаме сообщили, что люди, просыпающиеся по ночам, чтобы справить нужду, злоупотребляют солью или имеют проблемы с артериальным давлением.

Специалисты отмечают, что профилактика болезней сердечно-сосудистой системы позволит облегчить жизнь людей, которые страдают от гипертонии. Также важно снизить количество соли при употреблении пищи и регулярно заниматься спортом.

Напомним, международная группа ученых, в которую входят российские и американские специалисты, заявила, что нашла способ подавить гены, способствующие жизнедеятельности раковых клеток.