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Японские кардиологи рассказали о причинах частых ночных походов в туалет

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Японские кардиологи рассказали о причинах частых ночных походов в туалет

Токио, 30 марта. Японские ученые выяснили, почему некоторые люди постоянно просыпаются в ночное время суток от неудержимого желания сходить в туалет. 

Кардиологи на конференции JCS 2019 в Йокогаме сообщили, что люди, просыпающиеся по ночам, чтобы справить нужду, злоупотребляют солью или имеют проблемы с артериальным давлением.

Специалисты отмечают, что профилактика болезней сердечно-сосудистой системы позволит облегчить жизнь людей, которые страдают от гипертонии. Также важно снизить количество соли при употреблении пищи и регулярно заниматься спортом.

Напомним, международная группа ученых, в которую входят российские и американские специалисты, заявила, что нашла способ подавить гены, способствующие жизнедеятельности раковых клеток. 

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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