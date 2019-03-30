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Администратор Леонтьева прокомментировал скандал с охранником певца

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Администратор Леонтьева прокомментировал скандал с охранником певца

Москва, 30 марта. Администратор Валерия Леонтьева Борис Чигирев прокомментировал инцидент на концерте в БКЗ «Октябрьский», где охранник певца грубо обошелся с девочкой.

Чигирев констатировал, что он не располагает информацией о том, что инцидент на концерте может дойти до суда, пишет «Царьград».

«Эта история выеденного яйца не стоит, — приводит его слова Nation News. — И более никаких комментариев не будет».

Напомним, во время концерта в Петербурге Леонтьев вышел в зал, охранник следовал за ним. Девочка приблизилась к певцу, чтобы подарить цветы, однако секьюрити оттолкнул ее от артиста и грубо усадил на кресло.

Возмущенный отец девочки рассказал, что перед его дочерью по-прежнему никто не извинился. Он намерен обратиться к детскому омбудсмену с просьбой, чтобы охранника наказали.

Администратор Леонтьева прокомментировал скандал с охранником певца

Инцидент попал на видео. Произошедшее в «Окрябрьском» вызвало широкий сезонанс в Сети. Директор артиста заявил отцу, что по залу нельзя ходить и вставать во время концерта. 

Пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина в свою очередь изложила другую версию произошедшего. По ее словам, попавшее в Сеть видео с концерта обрезано. Она уверяет, что в полной версии ролика видно, как охранник просто усаживает ребенка на место.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Nation News
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