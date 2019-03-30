«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Москва, 30 марта. Московский футбольный клуб «Локомотив» в субботу обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный и победный гол забил на 11-й минуте игры полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Среди бело-голубых никто не смог реализовать голевой момент. При этом трое динамовцев получили желтую карточку — Тони Шунич, Евгений Марков и Абдул Тетте.

Таким образом, на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. 11 из 21 матча команда завершила победой, пять раз сыграла вничью и пять раз потерпела поражение, заработав суммарно 38 очков.

«Динамо» же находится на 12-м месте с 23 очками. Команда одержала пять побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Лидером чемпионата по-прежнему остается петербургский «Зенит», набравший 41 очко за 20 матчей (13, 2, 5).

Как сообщает газета «Известия», следующий матч с участием «Динамо» состоится 6 апреля. Москвичам предстоит сыграть с махачкалинским «Анжи». А следующий матч «Локомотива» состоится 7 апреля — железнодорожники выйдут против «Зенита».

Напомним, что 2 марта «Локомотив» сыграл вничью с самарской командой «Крылья Советов». Матч, который проходил в рамках чемпионата России, закончился со счетом 2:2. Со стороны «волжан» отличились Джано Ананидзе и Рамиль Шейдаев. Для «Локомотива» же оба гола забил Антон Миранчук.