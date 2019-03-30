Макрон назвал решение Трампа по Голанам противоречащим международному праву

Париж, 30 марта. Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению Макрона, решение Вашингтона способствует напряженности в регионе, его слова приводятся в официальном коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи Макрона с королем Иордании Абдаллой II.

«Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе», — говорится в коммюнике.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел встречу премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. Во время Шестидневной войны израильские войска захватили эту территорию. В 1973 году было заключено соглашение о перемирии, а спустя год на Голанских высотах были размещены миротворческие силы ООН.

В 1974 году было подписано соглашение о разъединении израильских и сирийских войск, согласно котоому на Голанских высотах создавалась демилитаризованная буферная зона, ее должны мониторить миротворцы ООН. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над Голанскими высотами.