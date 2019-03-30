Разработчик рассказал о скрытых возможностях новейшего АК-12

Москва, 30 марта. Помощник директора оружейного производства концерна «Калашников» Виктор Копытцев расказал о скрытых возможностях новейшего автомата АК-12.

Разработчик обратил внимание, что на новейших образцах появились зубцы в форме короны. Они расположены на дульном срезе автомата.

Копытцев отметил, что это ноу-хау предназначено для бойцов спецподразделений и может выполнять несколько функций. В частности, зубчики при необходимости помогут разбить стекло, например, во время штурма здания или транспортного средства.

Также «корона» позволит насаживать проволоку на дуло при преодолении соответствующих заграждений. При выпуске пуля перебивает проволоку посередине, передает телеканал «Звезда».

Ранее стало известно, что министерство обороны России приняло на вооружение разработанные концерном «Калашников» для экипировки солдата будущего «Ратник» автоматы АК-12 и АК-15. Вооружение поступило в конце 2018 года.

Ранее российские оружейники проявили инициативу и создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметра. Его изображение появилось в группе предприятия «Молот — Оружие».