Эксперт объяснил важность саммита Россия — Африка

Помощник президента РФ Юрий Ушаков возглавил Организационный комитет в рамках подготовки к первому саммиту Россия — Африка, который пройдет в Сочи в октябре 2019 года. Об этом сообщает African Daily Voice. Страны Африки увидели высокую эффективность от действий России по урегулированию застарелого конфликта в ЦАР, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Подготовка к саммиту

Идея проведения российско-африканского саммита была выдвинута президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле 2018 года.

Источник издания пояснил, что участники встречи, состоявшейся 19 марта 2019 года в Москве, обсудили вопросы, связанные с организационной подготовкой к российско-африканскому саммиту. В нем примут участие лидеры африканских государств, а также представители российского и международного бизнес-сообщества, государственных учреждений и правительств.

Эффективность России

По словам Евгения Валяева, Россия естественным образом закрепила за собой статус международного третейского судьи после позитивных итогов сирийского кризиса. Имиджевые достижения, которые удалось закрепить Москве после участия в сирийской войне, необходимо развивать в тех регионах, которые нуждаются в подобной работе. Российско-африканский саммит является логичным продолжением работы РФ на Африканском континенте.

«Россия показала, что обладает всесторонними методами предотвращения кризисных явлений в тех государствах, которые уже не первый год находятся в состоянии гражданской войны. Обученная армия, высокотехнологичное оружие, методики по примирению сторон, гибкая система работы с официальным правительством — совокупность всех этих элементов делает Россию желанной стороной в тех государствах, которым требуется помощь по предотвращению военных конфликтов», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Африка является очень сложным континентом с точки зрения геополитического спокойствия. Континент давно погряз в межнациональных и межконфессиональных конфликтах, которых здесь даже больше, чем на Ближнем Востоке. Практически у каждой страны Африканского континента существуют территориальные споры с соседями и непогашенные межнациональные конфликты. По мнению политолога, там еще продолжается процесс формирования государственности даже в уже сложившихся странах.

«Российское представительство в ряде африканских стран за последние годы добилось очередных позитивных результатов. Например, в ЦАР между вооруженными группировками сократилось число столкновений, а в конце августа в столице Судана прошли консультации между лидерами ключевых военно-политических групп Центральноафриканской Республики, по итогам которых удалось подписать Хартумское соглашение о мире. Это соглашение стало важнейшим шагом на пути к мирному урегулированию конфликта в стране и в регионе в целом», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что африканские страны увидели высокую эффективность российского участия в решении застарелого конфликта в ЦАР. Поэтому за последние годы активность РФ усилилась в Судане, Анголе, Гвинее и Конго, происходят активные контакты с Эфиопией, Нигерией и Зимбабве.

«Россия таким образом находит для себя новые рынки на фоне усиливающихся американских и европейских санкций. Африканские страны представляют для России стратегическое значение, поскольку они богаты важнейшими природными ресурсами — алмазами, ураном, нефтью и золотом. Например, Россия уже подписала с ЦАР соглашения, касающиеся разведки и разработки полезных ископаемых», — рассказал Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что российско-африканский саммит 2019 года в Сочи должен стать важной точкой для закрепления российского присутствия в регионе в самых разных сферах — не только в военной и политической, но и в торгово-экономической.

Ранее ФАН сообщало, что африканские страны выступили за сотрудничество с Крымом. Судан, ДРК и Нигер призвали международное сообщество снять с Москвы санкции из-за воссоединения Крыма с Россией.