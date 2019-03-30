Россия призвала ОБСЕ отреагировать на высылку российской журналистки с Украины

Москва, 30 марта. Российские власти назвали репрессией высылку российской журналистки Маргариты Бондарь с территории Украины, передает РИА Новости.

В министерстве иностранных дел РФ обратили внимание, что решение о депортации Бондарь было принято под надуманным предлогом. Женщину обвинили в том, что она якобы необъективно освещает политическую ситуацию на Украине и публикует провокационные материалы, разжигающие межнациональную рознь.

«Таким образом, киевский режим продолжает полностью игнорировать действующие международно-правовые и политические обязательства Украины по обеспечению свободы выражения мнения, а маховик репрессий в отношении СМИ набирает обороты», — говорится в сообщении.

Представители МИД РФ напомнили, что только в прошлом году украинские власти выслали из страны восемь российских журналистов. Репрессиям также подвергаются журналисты из других стран, например, из Италии и Австрии.

Москва призвала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, «Репортеров без границ» и другие профильные организации отреагировать на действия Киева и оказать давление на украинские власти, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины приняла решение выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь. Россиянку обвиняют в нарушении миграционного законодательства. В отношении Бондарь после ее выдворения будет действовать запрет на въезд на Украину сроком на три года.