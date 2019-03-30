Кадыров стал «Героем ислама»

Грозный, 30 марта. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили титул «Герой ислама», а также наградили орденом «Звезда Иерусалима», сообщили в пресс-служба главы и правительства республики.

Торжественная церемония прошла в грозненском дворце «Сафия». Участниками мероприятия стали представители международной конференции «Ислам – послание милости и мира», которая прошла в Москве и Грозном.

Советник президента Палестины доктор Махмуд Хаббаш вручил Кадырову одну из высоких наград этой страны – орден «Звезда Иерусалима». Отмечается, что решение о награждении чеченского лидера принял президент Палестины Махмуд Аббас.

«Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги (ВИЛ) Мухаммад Абдулкарим Аль-Исса озвучил решение делегатов симпозиума о присвоении Кадырову титула «Герой ислама», — отметили в пресс-службе главы Чечни.

Исламская конференция проходила с 28 по 30 марта. Заключительное заседание состоялось в Грозном. Участники встреч обсудили отношения между Россией и исламским миром, проблемы исламофобии, международные проблемы.

С 2012 года Кадыров является хранителем священных реликвий пророка Мухаммеда. Без его согласия вещи, принадлежавшие пророку, не могут вывозиться за пределы мест их постоянного хранения. Кроме того, чеченский лидер является постоянным хранителем замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — Священной Каабы.

Ранее Кадыров выразил соболезнования Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе с участием уроженца Чечни Муслимма Джамбекова. Глава республики обещал оказать помощь мужчине, потерявшему в аварии жену и дочь.