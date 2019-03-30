Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Кадыров стал «Героем ислама»

965
0 Оставить комментарий

Кадыров стал «Героем ислама»

Грозный, 30 марта. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили титул «Герой ислама», а также наградили орденом «Звезда Иерусалима», сообщили в пресс-служба главы и правительства республики.

Торжественная церемония прошла в грозненском дворце «Сафия». Участниками мероприятия стали представители международной конференции «Ислам – послание милости и мира», которая прошла в Москве и Грозном.

Советник президента Палестины доктор Махмуд Хаббаш вручил Кадырову одну из высоких наград этой страны – орден «Звезда Иерусалима». Отмечается, что решение о награждении чеченского лидера принял президент Палестины Махмуд Аббас.

«Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги (ВИЛ) Мухаммад Абдулкарим Аль-Исса озвучил решение делегатов симпозиума о присвоении Кадырову титула «Герой ислама», — отметили в пресс-службе главы Чечни.

Кадыров стал «Героем ислама»

Исламская конференция проходила с 28 по 30 марта. Заключительное заседание состоялось в Грозном. Участники встреч обсудили отношения между Россией и исламским миром, проблемы исламофобии, международные проблемы.

С 2012 года Кадыров является хранителем священных реликвий пророка Мухаммеда. Без его согласия вещи, принадлежавшие пророку, не могут вывозиться за пределы мест их постоянного хранения. Кроме того, чеченский лидер является постоянным хранителем замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — Священной Каабы.

Ранее Кадыров выразил соболезнования Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе с участием уроженца Чечни Муслимма Джамбекова. Глава республики обещал оказать помощь мужчине, потерявшему в аварии жену и дочь.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Пресс-служба правительства Чечни
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров