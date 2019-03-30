Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стала известна дата старта продаж SEGA Mega Drive Mini

59
0 Оставить комментарий

Стала известна дата старта продаж SEGA Mega Drive Mini

Москва, 30 марта. Две комплектации новой консоли SEGA Mega Drive Mini появятся на рынке 19 сентября. Соответствующую информацию передает компания-производитель.

Первый вариант консоли будет иметь только один геймпад, ее стоимость составит почти 4,2 тысячи рублей, а вторая комплектация предполагает два контроллера, и стоимость модели повысится до 5,4 тысячи рублей.

В SEGA Mega Drive Mini будут загружены порядка 40 игр, в том числе Madou Monogatari I, Space Harrier II, Rent A Hero, Comix Zone, Gunstar Heroes. Однако точного списка к настоящему моменту нет, так как он будет варьироваться в зависимости от региона. Подключать приставку можно к телевизору, у которого есть HDMI портал. Питание консоли будет осуществляться при помощи USB-кабеля.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров