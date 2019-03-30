Стала известна дата старта продаж SEGA Mega Drive Mini

Москва, 30 марта. Две комплектации новой консоли SEGA Mega Drive Mini появятся на рынке 19 сентября. Соответствующую информацию передает компания-производитель.

Первый вариант консоли будет иметь только один геймпад, ее стоимость составит почти 4,2 тысячи рублей, а вторая комплектация предполагает два контроллера, и стоимость модели повысится до 5,4 тысячи рублей.

В SEGA Mega Drive Mini будут загружены порядка 40 игр, в том числе Madou Monogatari I, Space Harrier II, Rent A Hero, Comix Zone, Gunstar Heroes. Однако точного списка к настоящему моменту нет, так как он будет варьироваться в зависимости от региона. Подключать приставку можно к телевизору, у которого есть HDMI портал. Питание консоли будет осуществляться при помощи USB-кабеля.