Революционные настроения в Венесуэле стремительно идут на спад

Москва, 30 марта. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил вероятную причастность США к блэкаутам, происходящим в Венесуэле.

Очередное отключение электроэнергии погрузило во тьму 21 регион Венесуэлы. Предыдущее отключение электричества коснулось 16 штатов страны. Однако самый крупный сбой в снабжении страны электричеством произошел еще 7 марта: свет исчез в домах Каракаса и большинства субъектов государства.

За последний месяц в стране произошли минимум три блэкаута. Каракас убежден, что к этому причастны американские власти, которые активно вмешиваются во внутреннюю политику страны. По предварительным данным расследования, на станцию «Эль-Гури» была совершена кибератака, которую организовал Вашингтон.

В Интернете тут же нашлись «эксперты», которые заявили, что совершить результативное нападение на «Эль-Гури» несложно из-за устаревшей системы работы станции. Однако уже при поверхностной проверке этой информации она получает опровержение: власти Венесуэлы в 2005 году провели масштабную техническую модернизацию «Эль-Гури», в ходе которой специалисты уделили внимание и вопросам защиты ее работы. По оценкам экспертов, станция может работать бесперебойно еще 30 лет.

Распространение фейков в Сети вокруг ситуации в Венесуэле в настоящее время — обычное дело. Из-за огромного потока информации об этой стране у читателей просто нет времени проверить полученные данные. Ярким примером стала история с якобы вывезенным из страны «золотом Мадуро», которую опровергали множество раз.

Особую обеспокоенность вызывают попытки пропиариться на этой теме не только блогеров-однодневок, но и, казалось бы уважаемых, СМИ. Так, Reuters, использовав в качестве источника мошенника Евгения Шабева, опубликовало фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы были отправлены в Венесуэлу. Информация не нашла никаких подтверждений, чего нельзя сказать о данных про причастность США к блэкаутам в Венесуэле. Эту версию допускает и Блохин, который в беседе с Nation News подчеркнул, что Вашингтон готов использовать самые разные методы, чтобы достичь своих целей в этой стране. Прямое вмешательство, по его мнению, для Белого дома было бы подобно самоубийству, поэтому он пытается действовать «чужими руками».

«Цель США – расшатывание ситуации стране, что вызвало бы общее недовольство народа экономической ситуацией, шатдауны, создание благоприятной среды для [лидера оппозиции] Хуана Гуайдо, — объяснил эксперт. — Чем больше людей будут демонстрировать свое несогласие с политикой Мадуро, тем больше очков наберет оппозиция, уверены в Вашингтоне».

Однако, по мнению Блохина, все попытки США тщеты — Гуайдо и его сторонники уже стали уставать, а революционные настроения в Венесуэле стремительно идут на спад.