Toyota предупредила об угрозе утечки данных 3 миллионов автовладельцев

Токио, 30 марта. Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp предупредил об угрозе масштабной утечки персональных данных, которая затронет миллионы автовладельцев, сообщили в пресс-службе компании.

По данным Toyota Motor Corp, 21 марта в систему торговых подразделений и пяти компаний был осуществлен несанкционированный доступ.

«Выяснилось, что могла произойти утечка до 3,1 миллиона наименований персональной информации, — рассказали представители автопроизводителя. — Персональная информация, утечка которой могла произойти, не касается информации по кредитным картам».

В компании принесли извинения автовладельцам Toyota или Lexus за доставленное беспокойство. Автопроизводитель намерен обеспечить сохранность информации у своих дилеров и внутри всей Toyota Group.

Ранее сообщалось, что компания Toyota отзывает для ремонта в России 350 купе GT86, выпущенных с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.