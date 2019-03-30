Соловьев объяснил американцу, что будет, если США ударят по российским военным в Сирии

Москва, 30 марта. В условиях общей напряженности и тотальной милитаризации нельзя исключать возможность военного конфликта между Россией и США. Об этом в субботу заявил телеведущий Владимир Соловьев во время спора с американским экспертом Николаем Злобиным.

Политолог предположил, что Россия не рискнет начать войну против США даже при условии, что ее спровоцируют. В качестве примера он привел инцидент с российским Су-24, который был сбит Турцией в небе над Сирией в ноябре 2015 года. Тогда войны удалось избежать.

Соловьев на это ответил, что военного конфликта между двумя странами действительно не произошло, однако оба государства были на грани. Никто не гарантирует, что войны удастся избежать снова, если США собьют российский самолет или каким-либо другим способом проявят военную агрессию.

«Вот американцы нанесут очередной ракетный удар по Сирии и попадут по нашим. Что делать? Ответ один: топить. А если мы затопим американский авианосец, какая будет реакция США?» — задается вопросом Соловьев.

Журналист выразил сомнение, что в этом случае президент США Дональд Трамп решит отложить решение на 30 лет, чтобы действовать с холодной головой, сообщает «Экономика сегодня».

По информации американских СМИ, власти США решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась еще во времена холодной войны. Она предполагает непредсказуемое перемещение войск для поддержки баланса сил с противником, пишет газета «Известия».

Напомним, что ранее военный эксперт Михаил Ходаренок, выступая в передаче Соловьева, назвал главный козырь, который есть у России в ее противостоянии с США. Речь идет о стратегических ядерных силах. В то же время эксперт отметил, что использовать этот козырь в силу понятных причин можно будет лишь один раз.