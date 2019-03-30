У правительства нет опасений по поводу роста цен на топливо

Москва, 30 марта. Правительство не опасается роста стоимости топлива в РФ с 1 апреля, так как демпфирующий механизм работает эффективно, поэтому увеличения цены не будет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на вопрос о ценах на топливо, он заметил, что правительство должно перестраховаться еще на один квартал в связи с повышением спроса на топливо, стоимость которого на автозаправках с 1 апреля повышаться не будет.

«В ходе реализации этого механизма налогового маневра возникли некоторые уточнения этого механизма, и об этом уточнении тоже договорились, но оно требует законодательного оформления», — заметил Козак.

Напомним, правительство РФ намерено заморозить цены на бензин и дизельное топливо, продлив на три месяца соглашение с нефтяными компаниями. По словам Козака, это необходимо для согласования с ЕАЭС лицензирования экспорта нефтепродуктов — нового механизма регулирования, который заменит заградительные пошлины.