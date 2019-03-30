Новейший Ил-112В назвали базой для развития авиации в России
Самолет Ил-112В станет базой для развития гражданской и военной авиации Российской Федерации, такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.
Новейший самолет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который призван заменить украинский Ан-26, совершил первый испытательный полет на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО», входящего в Дивизион транспортной авиации ОАК. Во время полета Ил-112В сопровождался самолетом-лабораторией Ил-114ЛЛ.
Экипажем командовал герой Российской Федерации Николай Куимов. Видео полета опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
За полетом также наблюдали руководители министерства обороны, Минпромторга, ОАК, ПАО «Ил», «ВАСО» и вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он заявил, что создание нового самолета — важный этап для формирования парка военно-транспортной авиации.
Развитие военной и гражданской авиации
Как отметил Иван Аркатов, первый полет Ил-112В — это очень знаковое событие для российского самолетостроения. Эксперт подчеркнул, что данный самолет был создан за сравнительно короткий срок. Ведь работы по созданию этого воздушного судна велись с 2014 года.
«Именно тогда стало понятно, что все связи с Украиной, в том числе и в рамках авиастроения и поставок Ан-26, с каждым годом будут только ухудшаться. И вот уже спустя несколько лет мы получили свой самолет. Он был полностью создан из отечественных компонентов. Не надо было ничего закупать за рубежом, в том числе и на Украине», — подчеркнул Иван Аркатов.
По мнению эксперта, в том, что Ил-112В поднялся в воздух, есть большая заслуга руководства российского военного ведомства. Министерство обороны в кратчайшие сроки смогло принять важное решение, уверен Аркатов.
«России удалось избежать попадания в сложное положение. Конечно же, Ил-112В станет базой для развития гражданской и военной авиации нашего государства», — заключил Иван Аркатов.
Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, который был разработан в Российской Федерации с нуля в постсоветское время. Первый полет самолета пришлось отложить на несколько часов из-за плохой погоды. На Воронежском авиационном заводе объяснили, что в городе утром в субботу, 30 марта, была слишком низкая для испытаний облачность.