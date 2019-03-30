Митинг против санкций США пройдет в столице Зимбабве

Москва, 30 марта. Полиция Хараре одобрила проведение акции протеста против американских санкций, организованной ветеранами Освободительной войны народа Зимбабве.

Участники вооруженного конфликта, в результате которого было образовано независимое государство Зимбабве, намерены собраться у американского посольства в Хараре.

«Мы надеемся, что ваше выступление окажется успешным, однако предупреждаем, что, в случае возникновения беспорядков, полиция вмешается и остановит протестную акцию», — приводит ресурс All Africa комментарий правоохранительных органов.

Напомним, США ввели санкции против ряда политиков и компаний Зимбабве в 2003 году за «подрыв демократического процесса». Впоследствии ограничительные меры ввел и ЕС. Вашингтон каждый год продлевает действие санкций.

После того, как в 2017 году Роберт Мугабе, управлявший Зимбабве более 30 лет, сложил президентские полномочия, на Западе начались разговоры о снятии санкций. Однако после подавления январских митингов и последовавшего отключения Интернета властями Зимбабве западные политики заявили, что санкции в обозримом будущем сняты не будут.

При этом, по мнению независимых экспертов, значительная часть проблем, с которыми сталкивается Зимбабве, вызвана именно американскими санкциями, существенно осложняющими развитие экономики африканской страны.