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Пилот самолета, в котором разбился Сала, не имел права на ночные полеты

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Пилот самолета, в котором разбился Сала, не имел права на ночные полеты

Лондон, 30 марта. Пилот разбившегося легкомоторного самолета Piper Malibu, в котором погиб аргентинский футболист Эмилиано Сала, был дальтоником.

Согласно предварительным данным, за штурвалом находился 60-летний британец Дэйв Ибботсон, который имеет большой летный стаж, однако не различает цвета, из-за чего ему запрещено совершать полеты в ночное время суток.

Кроме того, согласно информации британского отделения расследования авиационных происшествий, самолет, который пилотировал Ибботсон, был зарегистрирован в США и не мог использоваться для коммерческих перевозок без специального разрешения надзорных органов, сообщает телеканал 360.

Напомним, что аргентинский футболист разбился в ночь на 22 декабря. Сала отправился из Франции в Великобританию на легкомоторном самолете. Во время полета игрок отправил друзьям аудиосообщение, в котором рассказал о боязни разбиться из-за состояния самолета.

Обломки воздушного судна были обнаружены 3 февраля. Тогда же было поднято тело одного из погибших. 7 февраля спасатели извлекли из-под обломков тело второго погибшего в авиакатастрофе.

Автор: Антон Соколов
Источник: Телеканал 360
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