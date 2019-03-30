ЛНР итоги 25–30 марта: Народная милиция сбила украинские беспилотники, Пасечник провел прямую линию

Луганск, 30 марта. Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Фрунзе. Народная милиция ЛНР сбила украинские беспилотники. Погранслужба Украины заявила об открытии в одностороннем порядке КПП «Золотое» на линии соприкосновения между ЛНР и подконтрольной украинским властям территорией. Об этих и других новостях республики — в материале Федерального агентства новостей.

Обстрел ВСУ

На текущей неделе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Фрунзе одна мирная жительница ЛНР получила ранение, а ребенок — контузию. Кроме того, в поселке был поврежден ряд домов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после новых обстрелов украинскими силовиками гражданской инфраструктуры в Донбассе.

ЛНР сбила беспилотники ВСУ

Народная милиция Луганской народной республики на текущей неделе сбила два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков у линии соприкосновения, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Оборонное ведомство напомнило, что использование беспилотников в данных районах запрещено минскими договоренностями.

Киев открыл КПП «Золотое»

Погранслужба Украины 24 марта заявила об открытии в одностороннем порядке КПП «Золотое» на линии соприкосновения между ЛНР и подконтрольной украинским властям территорией. Власти республики призвали мирных жителей не реагировать на сообщения Киева об открытии пункта пропуска, так как пересекать линию соприкосновения на данном участке небезопасно. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего предложил открыть альтернативный пункт пропуска в районе населенного пункта Счастье.

Глава ЛНР провел прямую линию

На этой неделе глава Луганской народной республики Леонид Пасечник провел прямую линию с жителями подконтрольных Киеву районов. На горячую линию главы ЛНР поступило 1423 обращения из 23 населенных пунктов Украины. По данным пресс-службы главы республики, самыми активными стали жители Харькова, Мариуполя, Северодонецка и Киева. Глава ЛНР успел ответить только на часть присланных вопросов.

«Мы постарались подобрать наиболее распространенные вопросы, которые задают жители территорий, находящихся под временным контролем украинских властей. Я думаю, спектр вопросов мы будем расширять», — отметил Пасечник.

Москва поделилась опытом работы Молодежного парламента

Представители Московской областной думы прибыли в Луганск поделиться опытом работы Молодежного парламента и обсудить перспективы его создания в республике. Депутаты встретились с представителями Народного совета и руководством министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, а также с молодежным активом республики.

Председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы спортивный журналист Олег Жолобов рассказал о произошедших изменениях в работе государственного органа.

«Произошел «перезапуск» этого парламента, и сейчас он становится очень интересным, важным для нас органом. В него входят 970 парламентариев. Для нас это экспертная площадка молодых людей, мы подняли возраст депутатов до 35 лет. Кроме того, мы просим ребят, чтобы они были инициаторами законов от молодежной среды и экспертами, помощниками нам. Раньше они могли предлагать инициативы только по молодежной политике, теперь — в любой сфере».

ЛНР присоединилась к российскому проекту виртуального концертного зала

Луганская академическая филармония присоединилась к проекту министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал», призванному объединить разные города России в единое концертное филармоническое пространство. Об этом журналистам заявил на презентации проекта в Луганске заместитель министра культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики Андрей Костюнин.

