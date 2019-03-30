Эксперт рассказал о возрастных предпочтениях на рынке труда в РФ

Москва, 30 марта. Шанс на постоянное трудоустройство у молодого человека наступает к 30 годам. Об этом сообщил профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков.

Он заявил, что в настоящее время работодатель «плотоядный, хищный», она хочет «сливки», а не «снятое молоко». Шанс на постоянное трудоустройство появляется к 30 годам, когда у человек есть около пяти лет опыта работы.

Также эксперт рассказал, что в IT-сектор проще всего устроиться специалистам до 45 лет, в гостиничной сфере часто требуются мужчины выше 40 лет, женщин — не старше 30 лет.

«Человек как квалифицированный специалист выбирает жизненную стезю по многим, даже случайным, факторам. Переквалификация — штука хорошая, но после 40 лет проходит весьма сложно», — резюмировал в эфире НСН Гудков.

Ранее сообщалось, что наиболее стабильными сферами труда в РФ являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.