Сирия и РФ перед проблемой Идлиба, где боевики продолжают нарушать режим без огня

В Идлибе и на окраинах соседних провинций, несмотря на действие режима прекращения огня, по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. Так, Министерство обороны России сообщило о пяти нарушениях со стороны боевиков за прошедшие сутки. Между тем турецкие военные предоставили данные о 20 обстрелах. Подробнее о тяжелой ситуации в одном из самых проблемных регионов Сирии читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Российской частью совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима тишины, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – один», — указано в информационном бюллетене МО РФ.

Турецкая сторона, в свою очередь, передавала о девяти нарушениях перемирия в Идлибе, семи — в Латакии, трех — в Алеппо и еще одном — в Хаме.

Кроме того, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин накануне вечером сообщал об очередных обстрелах джихадистов на северо-западе арабской республики. Под прицелом террористов оказались Алеппо, его северный пригород Хандарат, город Кудехи и населенные пункты Руйсети-Искандер и Касталь-эль-Бордж в северо-восточной части Латакии.

Помимо этого руководитель ЦПВС также рассказал о подготовке боевиками, членами «Белых касок» и европейскими разведсообществами новой провокации в Идлибе с использованием отравляющих химических веществ, о чем ФАН писало ранее.

Таким образом, обстановка в регионе лишь осложняется, заметил в комментарии для ФАН доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его мнению, Турция как не выполняла самостоятельно возложенных на нее обязательств, так и продолжает работать меньше чем в полсилы над решением проблемы Идлиба.

«Ситуация там не нормализуется, что ранее, однако, предполагалось по итогам соглашений с Анкарой. Планировавшаяся в прошлом году полномасштабная антитеррористическая операция Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ была отложена в связи с этими договоренностями, но теперь мы видим, что турецкая сторона не проявляет необходимой политической воли для налаживания ситуации в Идлибе», — заметил эксперт.

Между тем необходимые ресурсы воздействия на радикалов, дислоцирующихся на северо-западе САР, у Турции есть. Она должна использовать их, чтобы в этой провинции наконец был возможен мир.

«Анкара имеет влияние на исламистские группировки, находящиеся в Идлибе, и, возможно, российской стороне стоит решительно настоять на том, чтобы Турция все-таки полноценно выполнила свои обещания. Более того, связанные с ней бандформирования базируются и за пределами этой зоны, в частности — вдоль северной границы республики. То есть турки все еще играют важную роль в сирийском конфликте, хотя и, исходя из своих интересов, не проявляют особого энтузиазма в рамках процесса урегулирования», — подчеркнул востоковед.

Тем не менее Россия пока не теряет надежду решить проблему Идлиба мирным путем, стараясь избежать кровопролитных боевых действий в этом густонаселенном регионе. В настоящее время РФ и САР стараются действовать сбалансировано, делая упор все-таки на дипломатические методы разрешения конфликта. Хотя не исключено, что в скором времени у них попросту не останется иного выбора, кроме как начать наступление, добавил собеседник ФАН.