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«Зенит-2» дома проиграл «Ротору»

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«Зенит-2» дома проиграл «Ротору»

Санкт-Петербург, 30 марта. Накануне поединка 21-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Оренбургом» вторая команда сине-бело-голубых, выступающая в ФНЛ, принимала на своем поле волгоградский «Ротор».

На матче, который состоялся на Малой спортивной арене стадиона «Петровский», побывал корреспондент Федерального агентства новостей. Игра не подарила болельщикам большого количества эмоций — подопечные Владислава Радимова вновь проиграли и вновь не смогли забить.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ротора». Единственный мяч был забит за три минуты до конца игры. Точный удар на счету полузащитника гостей Анзора Саная.

«Зенит-2» дома проиграл «Ротору»

Для «Зенита-2» это уже 20-ое поражение в сезоне. Команда занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ. До конца чемпионата осталось провести всего девять игр, и, похоже, спастись от вылета в дивизион рангом ниже петербуржцам не удастся.

«Зенит-2» дома проиграл «Ротору»

Автор: Денис Машкин
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