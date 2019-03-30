Названа возможная причина смерти следователя в отделении полиции в Казани

Казань, 30 марта. Следователи выясняют причину смерти 26-летнего сотрудника правоохранительных органов, тело которого было обнаружено в отделе полиции в Казани.

Ранее в региональном МВД сообщили, что смерть полицейского не носила насильственный характер. По предварительной версии, причиной происшествия могли стать семейные проблемы.

Следователи проверят эту версию, а также выяснят, не могла ли смерть наступить в результате неосторожного обращения с оружием. Сотрудник полиции умер, получив смертельное ранение в область груди, отмечает канал «360». Табельное оружие, из которого был произведен выстрел, лежало рядом с телом.