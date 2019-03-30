Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне

Москва, 30 марта. Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне. По его словам, лучшим вариантом было бы проведение полного технического обслуживания, однако при желании все можно сделать своими руками.

«Главный совет — весной машину надо обслужить по возможности, а не только поменять резину. Необходимо проверить работу всех систем. После зимы проблемы могут быть и с аккумулятором, который работал с повышенной нагрузкой, и со свечами», — пояснил Моржаретто.

Некоторые автомобилисты не доверяют мойкам высокого давления, полагая, что они могут повредить машину. По словам автоэксперта, тут каждый должен принимать решение, исходя из своего опыта. Если в прошлом автомобиль получал какие-либо повреждения после мытья, то лучше избегать автомоек высокого давления. Хотя, как утверждает Моржаретто, современные мойки устроены так, что никакого серьезного ущерба они нанести не могут, пишет iReactor.

Ранее сообщалось, что эксперты выявили три самые распространенные причины, по котором может лопнуть лобовое стекло. Подобные повреждения может вызвать перегрев мотора, езда по гальке или слабый кузов.