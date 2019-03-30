Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Летальное ДТП в центре Петербурга. ФАН-ТВ

371
0 Оставить комментарий

Сегодня утром в центре Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным Hyundai Genesis под управлением мужчины, двигаясь по Невскому проспекту, врезался в «ГАЗель», которая ехала по Литейному. После этого иномарка выскочила на «встречку», где совершила лобовое столкновение с а/м Volkswagen. Машина немецкой марки от удара вылетела на тротуар и ударилась в стену дома, по пути сбив пешехода. Водитель Volkswagen погиб на месте, еще четверых, включая вероятного виновника аварии, водителя Hyundai, госпитализировали. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека) уже решен.

Летальное ДТП в центре Петербурга. ФАН-ТВ

«По факту ДТП следователями возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин аварии», — пояснил Вячеслав Степченко, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров