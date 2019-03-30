Летальное ДТП в центре Петербурга. ФАН-ТВ

Сегодня утром в центре Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным Hyundai Genesis под управлением мужчины, двигаясь по Невскому проспекту, врезался в «ГАЗель», которая ехала по Литейному. После этого иномарка выскочила на «встречку», где совершила лобовое столкновение с а/м Volkswagen. Машина немецкой марки от удара вылетела на тротуар и ударилась в стену дома, по пути сбив пешехода. Водитель Volkswagen погиб на месте, еще четверых, включая вероятного виновника аварии, водителя Hyundai, госпитализировали. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека) уже решен.