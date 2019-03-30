В Петербурге назвали мракобесием увольнение учителя из-за фото в купальнике

Москва, 30 марта. Российские учителя приняли участие во флешмобе в поддержку барнаульского педагога Татьяны Кувшинниковой, которая потеряла работу из-за скандала, разгоревшегося вокруг ее фотографии, опубликованной в соцсетях, в спортивном купальнике.

Журналист и переводчик Ольга Липовская заявила, что не понимает причину нападок на преподавателей, а негативные комментарии под фотографиями девушек в купальниках оставляют те, кто вдохновился «общим трендом». Об этом Липовская сказала в интервью Nation News.

Она подчеркнула, что большинство педагогов — это женщины, и выразила восхищение тем, что «учительницы наконец-то вступились за себя».

«И, безусловно, очень здорово, что эта социальная группа возмущена подобного рода мракобесием. Боюсь, что такие попытки утяжеления атмосферы проведут к совершенно не позитивным результатам», — сказала Липовская.

Напомним, учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова много лет занимается зимним плаванием, она сделала снимок после заплыва в честь Универсиады в Красноярске в закрытом купальнике. Фото возмутил мать одного из учеников, и она пожаловалась на педагога директору, Кувшинникову вынудили уволиться.

В беседе с ФАН учительница рассказала, что возвращаться в школу не планирует. Руководство образовательного учреждения выбрало надуманный предлог, чтобы ее уволить, уверена Татьяна Кувшинникова. В интервью «360» она сообщила, что министр образования и науки Алтайского края вышел на нее после того, как история получила всеобщую огласку.