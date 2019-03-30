Сирия, 30 марта. «Тахрир Аш-Шам» казнила главаря группировки «Джунд Аль-Акса» в Идлибе. Курдские радикалы застрелили мирного жителя в Дейр-эз-Зоре. Турецкие военные продолжают патрулировать демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят подрывные работы в окрестностях города Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила высокопоставленного главаря «Джунд Аль-Аксы» в провинции Идлиб.

Курды: застрелили мирного жителя, перевозившего топливо на подконтрольные САА территории Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: патрулируют демилитаризованную зоны на границах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

Агентство новостей Asia Times опубликовало новую информацию об условиях жизни населения на территориях, оккупированных радикалами группировок, пользующихся поддержкой Турции. Местные жители сообщили корреспондентам издания о том, что курдское население в особенности подвержено гнету протурецких исламистов вооруженной оппозиции. Так, одна из местных жительниц заявила о том, что вынуждена носить хиджаб. По ее словам, на контролируемых боевиками территориях существуют проблемы с распределением рабочих мест в пользу исламистов, депортированных из Восточной Гуты и других регионов, ранее освобожденных правительственными войсками. Напомним, Анкара причисляет Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней формирования к террористическим организациям.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) провела подрывные работы в окрестностях административного центра провинции. По данным Telegram-канала (SyrianArabNewsAgency), ликвидация остатков СВУ, обнаруженных после освобождения данных территорий от исламистов в районе Ар-Рамуса, завершилась к 14.00. Как известно, город Алеппо полностью перешел под контроль сил САР в конце 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступили данные о новых неправомерных действиях со стороны «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), один из местных жителей был застрелен бойцами курдской группировки во время перевозки топлива в районы, контролируемые правительственными силами. Как стало известно, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Аль-Джинина. Это в очередной раз свидетельствует о том, что курды незаконно оккупируют сирийские территории, захватывая природные ресурсы страны. Напомним, ранее неоднократно поступали сведения о том, что силы SDF при посредничестве США не только присваивают сирийскую нефть, но и вывозят топливо для продажи за границу. На это указывали снимки со спутников, на которых не раз были зафиксированы горящие нефтяные вышки, а также транспортеры для перевозки емкостей с нефтью.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в провинции продолжает нарастать напряженность между различными джихадистскими формированиями. Стало известно, что боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, казнили высокопоставленного лидера группировки «Джунд Аль-Акса». Отмечается, что главарь бандформирования отбывал заключение в тюрьме «Ан-Нусры» уже более года. По данным SOHR, информация о его расстреле не должна была разглашаться. Напомним, он был взят в плен во время ожесточенных боестолкновений, разворачивавшихся в целях расширения зон влияния. Ранее сообщалось о том, что «Джунд Аль-Акса» присягнула на верность «Исламскому государству»1 в феврале 2017 года.

Провинция Хама

Турецкие военные продолжают патрулировать демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alEtihad_Press), отряды вооруженных сил Турции были замечены недалеко от наблюдательных постов в районе населенных пунктов Мурек и Шир-Магар. Напомним, турецкие КПП были размещены на окраинах буферной зоны для стабилизации обстановки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября. Тем не менее, несмотря на это, исламисты не прекращают провоцировать боевые действия в данном районе. Так, накануне радикалы запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» в очередной раз предприняли попытку пробраться на позиции САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)