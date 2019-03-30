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Сирия новости 30 марта 16.30: курды застрелили жителя Дейр-эз-Зора, «Нусра» казнила главаря «Джунд Аль-Аксы»

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«Тахрир Аш-Шам»

Сирия, 30 марта. «Тахрир Аш-Шам» казнила главаря группировки «Джунд Аль-Акса» в Идлибе. Курдские радикалы застрелили мирного жителя в Дейр-эз-Зоре. Турецкие военные продолжают патрулировать демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят подрывные работы в окрестностях города Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила высокопоставленного главаря «Джунд Аль-Аксы» в провинции Идлиб.

Курды: застрелили мирного жителя, перевозившего топливо на подконтрольные САА территории Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: патрулируют демилитаризованную зоны на границах «Большого Идлиба».

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Агентство новостей Asia Times опубликовало новую информацию об условиях жизни населения на территориях, оккупированных радикалами группировок, пользующихся поддержкой Турции. Местные жители сообщили корреспондентам издания о том, что курдское население в особенности подвержено гнету протурецких исламистов вооруженной оппозиции. Так, одна из местных жительниц заявила о том, что вынуждена носить хиджаб. По ее словам, на контролируемых боевиками территориях существуют проблемы с распределением рабочих мест в пользу исламистов, депортированных из Восточной Гуты и других регионов, ранее освобожденных правительственными войсками. Напомним, Анкара причисляет Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней формирования к террористическим организациям.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) провела подрывные работы в окрестностях административного центра провинции. По данным Telegram-канала (SyrianArabNewsAgency), ликвидация остатков СВУ, обнаруженных после освобождения данных территорий от исламистов в районе Ар-Рамуса, завершилась к 14.00. Как известно, город Алеппо полностью перешел под контроль сил САР в конце 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Поступили данные о новых неправомерных действиях со стороны «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), один из местных жителей был застрелен бойцами курдской группировки во время перевозки топлива в районы, контролируемые правительственными силами. Как стало известно, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Аль-Джинина. Это в очередной раз свидетельствует о том, что курды незаконно оккупируют сирийские территории, захватывая природные ресурсы страны. Напомним, ранее неоднократно поступали сведения о том, что силы SDF при посредничестве США не только присваивают сирийскую нефть, но и вывозят топливо для продажи за границу. На это указывали снимки со спутников, на которых не раз были зафиксированы горящие нефтяные вышки, а также транспортеры для перевозки емкостей с нефтью.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в провинции продолжает нарастать напряженность между различными джихадистскими формированиями. Стало известно, что боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, казнили высокопоставленного лидера группировки «Джунд Аль-Акса». Отмечается, что главарь бандформирования отбывал заключение в тюрьме «Ан-Нусры» уже более года. По данным SOHR, информация о его расстреле не должна была разглашаться. Напомним, он был взят в плен во время ожесточенных боестолкновений, разворачивавшихся в целях расширения зон влияния. Ранее сообщалось о том, что «Джунд Аль-Акса» присягнула на верность «Исламскому государству»1 в феврале 2017 года.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Турецкие военные продолжают патрулировать демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alEtihad_Press), отряды вооруженных сил Турции были замечены недалеко от наблюдательных постов в районе населенных пунктов Мурек и Шир-Магар. Напомним, турецкие КПП были размещены на окраинах буферной зоны для стабилизации обстановки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября. Тем не менее, несмотря на это, исламисты не прекращают провоцировать боевые действия в данном районе. Так, накануне радикалы запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» в очередной раз предприняли попытку пробраться на позиции САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
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