Бюджетная версия Kia Sportage стала бестселлером в Китае

Пекин, 30 марта. Бюджетная версия кроссовера Kia Sportage вырвалась в лидеры продаж в Китае. Уже через 10 месяцев после старта продаж эта модель разошлась тиражом в 107 тыс. единиц, что позволило ей потеснить Nissan X-Trail и Honda CR-V.

Примечательно, что ставший бестселлером в Китае Kia Sportage отличается от версии для российского рынка. Он базируется на старых моделях, которые продавались в России в 2010-2015 годах. Стоимость «китайской» Sportage начинается с 112,9 тыс. юаней, что составляет примерно 1,1 млн рублей.

Под капотом — двухлитровый двигатель мощностью в 161 лошадиную силу и 1,4-литровый турбомотор мощностью в 140 лошадиных сил. Представленные на продажу машины доступны как с коробкой-автоматом, так и «механикой». Привод может быть передним или полным в зависимости от комплектации.

Напомним, что 28 марта автомобильный концерн Kia на мероприятии в южнокорейской столице презентовал два новых концептуальных кроссовера. По имеющимся данным, модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения. Транспортное средство получило дизайн в стиле Kia Telluride и, по заявлениям компании, более технологичный интерьер.