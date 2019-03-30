Рогозин опубликовал видео первого полета нового Ил-112В

Москва, 30 марта. Первое видео испытательного полета военно-транспортного самолета Ил-112В опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Продолжительность испытательного полета составляла около 30 минут. Взлет и посадка прошли штатно.

«Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полетом легкого военно-транспортного самолета Ил-112В!» — отреагировал глава Роскосмоса в соцсети.

Рогозин также разместил пост с видео, на котором запечатлен первый испытательный полет Ил-112В. На втором видео глава госкорпорации запечатлел празднования по возвращению машины и экипажа на землю, передает RT.

А вот так он выглядел сегодня в небе Воронежа pic.twitter.com/IXAP65e49p — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 30, 2019

Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В! pic.twitter.com/2jRP3NHiCE — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 30, 2019

Ранее сообщалось, что первый полет Ил-112В пришлось отложить на пару часов из-за неблагоприятных погодных условий. На Воронежском авиазаводе объяснили, что в городе в субботу утром была крайне низкая для испытаний облачность: край облачности составлял 330 метров, а должен — не менее 500 метров.

С февраля в России проходили ресурсные испытания Ил-112В, в рамках которых были проверены на прочность фюзеляж, крылья, киль и шасси воздушного судна. Новый самолет должен прийти на смену устаревающему парку Ан-26. К 2032 году 90% парка Ан-26 должны быть списаны. Работа по проекту легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведется с 2014 года.