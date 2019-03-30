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Эксперты подсчитали экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в РФ

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Эксперты подсчитали экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в РФ

Красноярск, 30 марта. Сумма экономического ущерба для государства от неинфекционных заболеваний населения России, по оценкам экспертов Федерального фонда социального страхования, ежегодно превышает сумму в три триллиона рублей. Об этом на заседании Красноярского экономического форума рассказал заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай.

«Более 3 триллионов рублей ежегодного составляет экономический ущерб стране от неинфекционных заболеваний, по оценкам экспертов», — сказал Салагай.

Замминистра здравоохранения уточнил, что, например, курение причиняет Красноярскому краю ущерб, который эквивалентен 2% валового регионального продукта.

Салагай напомнил, что для работодателей крайне важно заботиться о здоровье своих сотрудников. Ранее Минтруд РФ выступил с инициативой, касающейся улучшения качества жизни работающих россиян. Речь идет о введении доплат за неудобный график и чрезмерный стресс на работе, отмечает «Газета.ру». Предложение министерства труда поддержали в Госдуме РФ.

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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