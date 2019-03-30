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Microsoft возобновила работу над сгибающимся смартфоном

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Microsoft возобновила работу над сгибающимся смартфоном

Москва, 30 марта. Компания Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone. Соответствующую информацию передает Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO).

Появилось изображение специального шарнирного механизма, предназначенного для скрепления двух частей устройства. Предполагается, что он позволит использовать сгибающийся смартфон также в качестве ноутбука. Известно, что Surface Phone можно будет сгибать, то есть открывать на 360 градусов.

Ранее исполнительный вице-президент компании Джейсон Зэндер заявил, что руководство Microsoft считает одним из самых перспективных направлений своей работы создание квантовых компьютеров, которое позволят в перспективе «за две минуты выполнять алгоритмы», на которые обычной вычислительной технике «потребуются тысячи лет». 

Автор: Сергей Петров
Источник: ixbt.com
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