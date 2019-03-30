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Россия

В Крыму предложили пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

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В Крыму предложили пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Симферополь, 30 марта. Конвенцию Монтре, регламентирующую судоходство в проливах Черного моря, необходимо пересмотреть. Соответствующее заявление сделал председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, нагнетание обстановки в Черном море кораблями НАТО — это «очевидное бряцание оружием», которое «вызывает некое напряжение».

«Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море», — цитирует РИА Новости Гемпеля.

По его словам, «недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе».

Ранее появилась информация, что боевые корабли стран — участниц НАТО — Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Великобритании и Болгарии — вошли в Черное море для проведения учений Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими силами.

Военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН заявил, что появление кораблей НАТО у российских границ «свидетельствует о том, что страны Запада решил продолжить ту недружелюбную политику по отношению к России, которую мы наблюдали годом ранее». 

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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