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Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

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Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

Москва, 30 марта. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя популярное видео 2008 года, заявил, что сел на галстучную диету. Однако россияне напомнили ему, что нормальные люди в принципе галстуки не едят.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Саакашвили прокомментировал популярный ролик, где он разговаривает по телефону в своем кабинете и ест свой галстук. Он признался, что не понимал, что находится в прямом эфире.

По словам бывшего президента Грузии, в этот момент он узнал очень важную информацию. Саакашвили похвастался, заявив, что другие на его месте «нагадили бы в штаны» от услышанного.

Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

Кроме того, он добавил, что «неравнодушен к галстукам со времен «Артека». А теперь сел на галстучную диету.

«Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался», — пошутил он.

Однако россияне напомнили Саакашвили, что шутка про галстуки припозднилась на 11 лет.

«11 лет отмазку придумывал?» — поинтересовались в Сети.

Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

«Все галстуки сжевал, бедняга… Даже пионерский… Никто не сказал Мишико, что он — просто псих?» — задали риторический вопрос интернет-пользователи.

Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

«Он опять накурился», — предположили в комментариях к интервью, напомнив, что в Грузии легализовали марихуану.

«Почему Мишка отказался от галстуков? Он их доел…» — высказали мнение россияне.

Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

«Старый клоун-галстуковед выдохся на шутки», — не оценил его юмор один из пользователей.

«Не галстуковед, а галстукоед!» — поправили его собеседники.

Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

Сомнение у россиян вызвало и заявление Саакашвили, что его реакция на новости по телефону была мужественной.

«Так он оказывается «героически и хладнокровно» его жевал!» — высмеяли они его.

Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

«А где доказательства, что он в штаны не нагадил?» — поинтересовались у бывшего грузинского президента.

Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»

Автор: Катерина Иванова
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