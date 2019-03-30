Россияне объяснили слова Саакашвили про «галстучную диету»
Москва, 30 марта. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя популярное видео 2008 года, заявил, что сел на галстучную диету. Однако россияне напомнили ему, что нормальные люди в принципе галстуки не едят.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону Саакашвили прокомментировал популярный ролик, где он разговаривает по телефону в своем кабинете и ест свой галстук. Он признался, что не понимал, что находится в прямом эфире.
По словам бывшего президента Грузии, в этот момент он узнал очень важную информацию. Саакашвили похвастался, заявив, что другие на его месте «нагадили бы в штаны» от услышанного.
Кроме того, он добавил, что «неравнодушен к галстукам со времен «Артека». А теперь сел на галстучную диету.
«Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался», — пошутил он.
Однако россияне напомнили Саакашвили, что шутка про галстуки припозднилась на 11 лет.
«11 лет отмазку придумывал?» — поинтересовались в Сети.
«Все галстуки сжевал, бедняга… Даже пионерский… Никто не сказал Мишико, что он — просто псих?» — задали риторический вопрос интернет-пользователи.
«Он опять накурился», — предположили в комментариях к интервью, напомнив, что в Грузии легализовали марихуану.
Он опять накурился.— Виталий Макаров (@makarovvn) March 30, 2019
«Почему Мишка отказался от галстуков? Он их доел…» — высказали мнение россияне.
«Старый клоун-галстуковед выдохся на шутки», — не оценил его юмор один из пользователей.
«Не галстуковед, а галстукоед!» — поправили его собеседники.
Сомнение у россиян вызвало и заявление Саакашвили, что его реакция на новости по телефону была мужественной.
«Так он оказывается «героически и хладнокровно» его жевал!» — высмеяли они его.
«А где доказательства, что он в штаны не нагадил?» — поинтересовались у бывшего грузинского президента.