Новейший российский самолет Ил-112В совершил первый полет

Москва, 30 марта. Новейший российский самолет Ил-112В совершил первый испытательный полет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе «Ильюшина».

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В успешно совершил испытательный полет на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» под командованием Героя РФ Николая Куимова.

Ил-112В в воздухе сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители МО РФ, Минпромторга и ОАК.

«Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских», — заметил Борисов, подчеркнув, что самолет скомплектован из материалов отечественного производства.

Напомним, Ил-112В — это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля. Воздушное судно планируется к выпуску в модификации для военно-транспортной и гражданской авиации, пишет «360».

В интервью Федеральному агентству новостей заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал, что Ил-112В сможет перевозить небольшие партии груза, личный состав в пределах 40 человек, с него можно будет десантировать людей и использовать как на ВПП с искусственным покрытием, так и на грунтовках.